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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات مثيرة بشأن ملف مستقبل جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمرشحين لخلافته في حالة الرحيل.

مفاجأة الموسم.. هذا المدرب على رادار الزمالك

وقال عبدالهادي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "بعض المسؤولين في مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرض اسم مؤمن سليمان لتدريبه تحسبا لرحيل جوميز".

وتابع: "مؤمن سليمان درب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقا وتوج معهم بلقب كأس مصر وجلب للعراق الدوري والكأس قبل رحيله عن نادي الشرطة".

واختتم حديثه: "رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حسين لبيب رفض رحيل جوزيه جوميز وطلب استمراره وغير صحيح شن الحملات ضده بعد كل مباراة".

