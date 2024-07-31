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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر لكرة اليد، لمواجهة نظيره منتخب الديوك الفرنسية، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلا من:

كريم هنداوي ومحمد علي وعمر الوكيل وعلي زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد طارق.

موعد مباراة مصر وفرنسا كرة اليد في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

ويواجه مساء اليوم الأربعاء، المنتخب الفرنسي نظيره منتخب مصر لكرة اليد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في الجولة الثالثة.

ووقع اختيار منتخب مصر، في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية برفقة منتخبات فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا في أولمبياد باريس

وتنقل أحداث مباراة منتخب مصر ضد فرنسا في الجولة الثالثة من منافسات كرة اليد، لدورة الألعاب الأولمبية، عبر شبكة قنوات بي أن سبورت الرياضية.

