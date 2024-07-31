نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وميلان الودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ميلان وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة للموسم الجديد في المعسكر الخارجي بالولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة المدرب كارلو انشيلوتي.

و تحمل هذه المواجهة انطباعات قوية والتي يسعى خلالها الفريقين لاختيار التشكيلة المناسبة والوقوف على الخطط الجديدة في الموسم المقبل.

موعد مباراة ريال مدريد وميلان الودية

وتقام المباراة الخميس والموافق الأول من أغسطس على ملعب سولدجر فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الزائفة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وميلان الودية

وتنقل المباراة قناة الكويت الرياضية والتي حصلت على حقوق إذاعة مباراة ريال مدريد وميلان الودية التحضيرية لموسم 2024-2025، وأسندت مهمة التعليق على المباراة للمعلق خليل البلوشي

