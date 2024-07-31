نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتابة الفصل الأخير في قصة انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن قصة انتقال نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، إلى صفوف برشلونة اقتربت من النهاية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن المشهد الأخير لم يرضي جماهير الفريق الكتالوني العريق.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن أمل برشلونة في التعاقد مع نيكو ويليامز قد تبدد بالكامل، بعد رغبة اللاعب في البقاء لمدة موسم آخر رفقة النادي الباسكي.

وقالت صحيفة " LaVanguardia" الإسبانية، أنه منذ عدة أيام كان نيكو ويليامز يفكر في البقاء وتأجيل القدوم إلى برشلونة للصيف القادم.

وأضافت الصحيفة الإسبانية:" ديكو المدير الرياضي للنادي الكتالوني أخير نيكو ويليامز بأن قطار برشلونة قد لا يأتي مرة أخري".

وأوضحت الصحيفة أن أتلتيك بيلباو يدرس بشكل جدي تجديد عقد اللاعب ورفع راتبه إلى 7.5 مليون يورو، وكذلك الشرط الجزائي ليصل إلى 100 مليون يورو.

ونوهت أن عرض برشلونة المقدمة لويليامز كان 5 سنوات مع راتب أعلى قليلًا من راتبه الحالي، ويزداد سنويًا بشكل قليل بناء على أداءه وعدد الدقائق