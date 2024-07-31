نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من جوارديولا بعد الخسارة من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن نادي برشلونة، الذي ظهر لأول مرة هذا الموسم، "أعجبه كثيرًا"، بعد نهاية المباراة الودية التي جمعت بينهما في أورلاندو، والتي انتهت بفوز البرسا بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل 2-2.

أول تعليق من جوارديولا بعد الخسارة من برشلونة

وأكد غوارديولا، بطل "البريميير ليغ" مع السيتي "أعجبني الفريق كثيرًا. الموسم طويل وفترة الإعداد للموسم شيء مميز للغاية. المنافسة شيء آخر".

وتقدم برشلونة مرتين عبر ب أو فيكتور وبابلو توري، وتعادل السيتي عبر نيكو أوريلي وجاك غريليش.

وقال المدرب السابق أيضًا للفريق الكاتالوني "كنا نعاني كثيرًا عندما كانت الكرة في جعبتهم".

علاوة على ذلك، سلط الضوء على أن "هناك أشياء كثيرة" قام بها هؤلاء اللاعبون بشكل جيد "خلال الفترة القصيرة التي قضاها" فليك وطاقمه التدريبي في برشلونة.

وبينما كانت هذه هي المباراة الأولى لبرشلونة في جولته الأمريكية، فهذا هو اللقاء الثالث للسيتي في الولايات المتحدة، حيث سقط في فخ الهزيمة أمام سلتيك الإسكتلندي 3-4 وميلان الإيطالي 2-3.