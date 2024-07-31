هل يضم ريال مدريد مدافع جديد؟.. أنشيلوتي يحسم الجدل

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، مصير الصفقة المنتظرة هذا الصيف بشأن تدعيم خط دفاع الميرنجي، بعد خسارة صفقة الفرنسي ليني يورو هذا الصيف.

وتأتي تلك الرغبة بسبب رحيل ناتشو هذا الصيف إلى القادسية السعودي.

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وأشاد أنشيلوتي بلاعبه البرازيلي الشاب الجديد إندريك قائلًا: " هذا الأسبوع كان مثيرا للغاية، بالنسبة لإندريك، إنه لاعب صغير جدًا ولديه موهبة مذهلة، حيث يتمتع بالقوة والسرعة سوف يتأقلم بشكل جيد مع الفريق".

وتابع:" لن أقوم بتحميله أي أعباء في بداية مشواره معانا، يجب أن نضع في اعتبارنا، خاصة في هذا الأسبوع الأول، أنها كانت لحظة مثيرة للغاية بالنسبة له. غدًا سيلعب لمدة 45 دقيقة ونحن سعداء بوجوده معنا".

وأشار مدرب ريال مدريد عن خط دفاع الفريق:" لن نقوم بضم أي صفقات جديدة لدينا تشكيلة مكتملة خاصة مع عودة باييخو، وألابا يتعافى ولدينا شباب يتدربون ويتمتعون بجودة عالية مثل ثلاثي قلب الدفاع: جوان، جاكوبو وراؤول".

وإختتم:" لدينا رأينا أن خط الدفاع مكتمل بشكل جيد، ألابا سوف يعود ويعمل بشكل جيد. لن يغادر أحد لأن الجميع يريد البقاء".