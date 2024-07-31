نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم تاريخي في انتظار محمد النني مع منتخب مصر الأوليمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر النجم الدولي محمد النني، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي السابق، وفريق الجزيرة الإماراتي الحالي، تحقيق رقم تاريخي مع منتخب مصر الأولمبي خلال الفترة المقبلة

ونجح منتخب مصر الأولمبي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد باريس 2024، بعدما حقق فوزًا هاما على نظيره المنتخب الإسباني بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتصدر المنتخب الوطني مجموعته الثانية في أولمبياد باريس 2024، برصيد 7 نقاط، بينما احتل منتخب إسبانيا المركز الثاني بواقع 6 نقاط.

محمد النني ينتظر تحقيق رقم تاريخي مع المنتخب الأولمبي

ويتربع الثنائي علي الحسني ومحمد بدوي على قائمة أكثر من شارك بقميص منتخب مصر في الأولمبياد برصيد 8 مباريات لكل لاعب.

ويتبقى مباراة واحدة فقط للاعب المصري محمد النني، من أجل معادلة هذا الإنجاز، وهو ما يقترب من تحقيقه حال مشاركته في مباراة الدور ربع النهائي.

وشارك محمد النني مع منتخب مصر الأولمبي حتى الآن في ثلاث مباريات منذ انطلاق بطولة أولمبياد باريس، وهم مباريات منتخب جمهورية الدومينيكان، وأوزبكستان، بالإضافة إلى مباراة إسبانيا أمس الثلاثاء.

