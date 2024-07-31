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مهيب عبد الهادي: زيزو أفضل لاعب في الدوري رغم الانتقادات

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن فوز منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف وأداء أحمد سيد زيزو الرائع رغم الانتقادات والهجوم عليه.

مهيب عبد الهادي: زيزو أفضل لاعب في الدوري رغم الانتقادات

وقال عبدالهادي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "لكل الذي انتقد أحمد سيد زيزو عندما كان لا يقدم المطلوب هذا شئ طبيعي وهو ليس فوق النقد ويرحب به دائما".

وتابع: "زيزو لاعب كبير والنقد من الجماهير لأنهم يريدون صنع الفارق ويضيف إلى المنتخب الأولمبي بخبراته وأحسن لاعب في الدوري المصري".

واختتم حديثه: "يمكننا انتقاد أحمد سيد زيزو وكل اللاعبين ولكن نقد بناء وليس سلبي ويجب عليهم كذلك تقبل ويصبح حافز لديهم ودافع للاستمرار وتقديم أداء أفضل".
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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