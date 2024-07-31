نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر :لا يوجد مثل كروس".. أنشيلوتي يكشف طريقة لعب ريال مدريد في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن الملكي يمتلك وفرة كبيرة في وسط الملعب ستمكنه بقوة من اللعب بأكثر من أسلوب وطريقة بعد في الموسم القادم.

- تصريحات أنشيلوتي عن أسلوب لعب ريال مدريد

وتحدث أنشيلوتي عن غياب توني كروس الذي اعتزل اللعب نهائيا: "نفتقد كروس يشدة، ولكن نمتلك جودة عالية لتواجد بديل له، ولكن بطريقة مختلفة لأنه لا يوجد لاعب مثله وبجودته، لكن لدينا العديد من الموارد الأخرى".

وتابع أنشيلوتي عن تغيير أسلوب اللعب: "اللعب إلى الأمام بشكل عمودي نحو المرمى هو ما أردناه عندما كان يشارك كروس في الفريق أيضًا".

وأشار:" الهدف دائما هو أن تصل إلى مناطق الخصم بسرعة تمنحك المزيد من الفرص لخلق المشاكل لخصمك، بتواجد كروس أو بدونه، هذا هو ما نرغب في تنفيذه".

وأكمل: "بيلينجهام لاعب يمتلك الجودة والقدرة الممكنة لخلق الخطورة داخل منطقة الجزاء، كلما اقترب كلما كان ذلك أفضل".

واسترسل:" نمتلك وفرة وتنوع جودة في لاعبي خط الوسط مثل سيبايوس، مودريتش، تشواميني، كامافينجا أو فالفيردي. أنا لا أقول أننا سنلعب بنفس الطريقة، هناك شيء سيتغير، ولكن ليس كثيرًا. لدينا فكرة السيطرة دائمًا على المباراة، واللعب العمودي، والدفاع بشكل جيد. هذا كل ما قمنا به بشكل جيد في العام الماضي".

وأختتم: " ستكون خطتنا من الممكن في الموسم القادم 4-3-3 أو 4-4-2. نفس العام الماضي، لدينا الموارد اللازمة في القائمة للعب بالخطتين".