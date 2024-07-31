متساويا مع أبو تريكة.. إبراهيم عادل يكتب اسمه بأحرف من ذهب مع المنتخب الأولمبي

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أحمد جودة - القاهرة - تألق النجم الدولي إبراهيم عادل مهاجم منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، وفريق بيراميدز، بشكل مميز مع الفراعنة، خلال الفترة الأخيرة عند مشاركته في بطولة أولمبياد باريس 2024.

حيث نجح منتخب مصر الأولمبي، في اقتناص بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من أولمبياد باريس، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الإسباني، بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسجل إبراهيم عادل هدفين المنتخب الأولمبي في مرمى إسبانيا، كما قدم مباراة رائعة، وأهدر العديد من الفرص أمام المرمى.

إبراهيم عادل يحقق رقم تاريخي مع المنتخب الأولمبي

وحقق إبراهيم عادل رقم لم يحدث منذ 32 عامًا، حيث بات أول لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة لمنتخب مصر الأولمبي في الأولمبياد منذ هادي خشبة أمام منتخب كولومبيا في برشلونة 1992.

وتساوى كذلك مع الأسطورة محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، لأنه لم يسجل أي لاعب مصري هدفين في الأولمبياد منذ أن سجل نجم الأهلي السابق هدفين للمنتخب الوطني في أولمبياد لندن 2012.

وأصبح إبراهيم عادل أول لاعب مصري يسجل في مرمى منتخب إسبانيا ببطولة أولمبياد باريس.

