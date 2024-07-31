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أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الأربعاء منافسات عديدة في جميع منافسات البعثة المصرية، حيث أنها تواصل مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، وأبرزها مشاركات جديدة للسلاح ومنتخب مصر لكرة اليد.

وانطلقت منافسات أولمبياد باريس في دورة الألعاب من 26 يوليو الجاري وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

مواعيد منافسات بعثة مصر اليوم الأربعاء في أولمبياد باريس 2024

في تمام الساعة 10 صباحا (الرماية)

إبراهيم كُريم - تصفيات 50م مسدس × 3 أوضاع

في تمام الساعة 10 صباحا (الرماية)

ماجي عشماوي - استكمال تصفيات منافسات التراب

في تمام الساعة 10:30 صباحا (التجديف)

عبد الخالق البنا - منافسات المرحلة الترتيبية

في تمام الساعة 1 ظهرا (تنس الطاولة)

دينا مشرف × اليابانية هينا هاياتا - دور الـ 32

في تمام الساعة 2:30 ظهرا (السلاح)

في تمام الساعة 4:00 عصرا (تنس طاولة)

عمر عصر × جيريل جيراسيمينكو

مصر × فرنسا - ربع نهائي فرق سلاح السابر

في تمام الساعة 4:15 عصرا (القوس والسهم)

جنا علي × نام سو هيون - دور الـ 64

في تمام الساعة 5:18 مساء (الملاكمة)

عمر العوضي × الأوزبكي أسدخوجا مويدينخوجاييف - دور الـ 16

في تمام الساعة 8 مساء (كرة يد)

مصر × فرنسا.

