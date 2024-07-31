نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري NILE اليوم.. مباراتان مثيرتان في الجولة 32 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الأربعاء العديد من المواجهات الهامة في جميع الدوريات، ومن أبرزها مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث تقام مواجهتين من أهم المواجهات، وذلك ضمن الجولة ال 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري نظيره إنبي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، وتقام المواجهة على ستاد الاسكندرية، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل فريق الاتحاد المواجهة التي تقام اليوم وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة، كما يحتل فريق إنبي المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

وتقام اليوم مواجهة تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد أف سي، ضد نظيره مودرن سبورت، في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الرابع برصيد 50 نقطة، كما يحتل فريق زد أف سي المركز السابع برصيد 44 نقطة، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.