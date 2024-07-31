نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار سوق الانتقالات اليوم.. صفقة نارية تقترب من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية مفاجأة كبرى عن وجود اهتمام كبير من جانب نادي النصر السعودي بالاستغناء عن خدمات المهاجم السنغالي، ساديو ماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية.

ولم يقدم الأسد السنغالي الأداء المتوقع منه في موسمه الأول مع كتيبة العالمي، حيث تنادي بعض الجماهير بضرورة رحيله.

- ماني يدخل حسابات البارسا

وكشفت الصحف السنغالية، عن وجود مراقبة من جانب مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، لوضع ساديو ماني مع النصر هذا الصيف في ظل اقتراب اللاعب من الرحيل بشكل رسمي.

وتناقش إدارة البلوجرانا مقترح جديد بالتعاقد مع المهاجم السنغالي هذا الصيف، لتدعيم خط الهجوم.

على جانب آخر، رفض المهاجم البرازيلي فيتور روكي، نجم نادي برشلونة، الرحيل هذا الصيف عن صفوف البلوجرانا، بعد تلقي عرضا ضخما من الهلال السعودي، للرحيل عن قلعة العملاق الكتالوني.

