نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الأهلي على رادار نيس الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن اهتمامات نادِ أوروبي آخر خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أنه يقع حاليا تحت أنظارهم لما يقدمه مع الأحمر من إنجازات وتسعى الفرق للتعاقد معه للاستفادة من خدماته.

وترددت أقاويل خلال الفترة الماضية، تخص رحيل محمد عبد المنعم، وعن إمكانية مغادرة اللاعب ابواب القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وارتبط اسم عبد المنعم، من قبل مع نادي بولونيا الإيطالي، حيث أنه يسعى لضم اللاعب وقطع الطريق على أي فريق أخر للتمكن من أخذ اللاعب للانضمام.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن محمد عبد المنعم، هو رغبة نادي أوروبي آخر، بخلاف بولونيا، ويتواجد في الدوري الفرنسي، معلنه أن نادي نيس الفرنسي يريد التعاقد مع صاحب الـ25 عامًا.

وأشارت أن نادي نيس الفرنسي، سيضم لاعب الأهلي في تواجد جان كلير توديبو، دون الحاجة إلى بيع اللاعب جان كلير توديبو، لما يحتاجه الفريق من ضم قلب دفاع جديد.

وأوضحت أن هناك اهتمام كبير من قبل نادي نيس الفرنسي، ولكن لم يحدث تواصل بشكل رسمي من قبل الفريق مع النادي الاهلي مباشرة، كما ذكرت بعض الوسائل الإعلامية المصرية.

