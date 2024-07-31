نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ميلان الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر نادي ريال مدريد مواجهة نظيره ميلان وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة للموسم الجديد في المعسكر الخارجي بالولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة المدرب كارلو انشيلوتي.

و تحمل هذه المواجهة انطباعات قوية والتي يسعى خلالها الفريقين لاختيار التشكيلة المناسبة والوقوف على الخطط الجديدة في الموسم المقبل.

وستشهد هذه المواجهة ظهور الصفقة الجديدة كليان مبابي والذي انتقل لصفوف الملكي في الانتقالات الصيفية.

موعد مباراة ريال مدريد وميلان الودية

وتقام المباراة الخميس والموافق الأول من أغسطس على ملعب سولدجر فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الزائفة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وميلان الودية

وتنقل المباراة قناة الكويت الرياضية والتي حصلت على حقوق إذاعة مباراة ريال مدريد وميلان الودية التحضيرية لموسم 2024-2025، ويقوم بالتعليق عبر المباراة بتعليق خليل البلوشي

