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أحمد جودة - القاهرة - تسعى إدارة نادي مولودية الجزائر الجزائري إلى إتمام صفقة قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتعويض رحيل يوسف بلايلي إلى الترجي التونسي.



ووفقا لموقع "أفريكا ترانسفير ماركت" فإن مهاجم شباب بلوزداد السابق ونادي العربي الكويتي الحالي النيجيري أنايو إيوالا يقترب من الإنضمام إلى مولودية الجزائر مقابل 600 ألف يورو.

مولودية الجزائر يسعى لضم لاعب العربي الكويتي



وإنتقل يوسف بلايلي إلى الترجي قادما من مولودية الجزائر، حيث سبق وأن لعب بلايلي في صفوف الترجي أعوام 2018 و2019 و2012 و2014.



وحقق مع الترجي لقب الدوري التونسي 4 مرات ودوري أبطال إفريقيا مرتين وكأس السوبر التونسي مرة واحدة.



وشارك يوسف بلايلي مع الترجي في 104 مباراة، أحرز خلالها 21 هدفا وصنع 37 هدفا آخرين.

