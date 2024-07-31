مصر تعرض ملف استضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027 في اجتماعات الانوكا

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أحمد جودة - القاهرة - قام وفد مصر المكون من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، بعرض ملف استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027 في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية (انوكا)، المقام اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو في باريس على هامش دورة الألعاب الأولمبية.

مصر تعرض ملف استضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027

وقام المهندس شريف العريان بعرض بريزنتيشن خاص بتنظيم الدورة الأفريقية والملاعب التي ستستضيف الدورة وكافة تفاصيل الاقامة والتنقلات والتأكيد على دعم الدولة المصرية ويمثلها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للملف المصري القوي.

وحظى الملف المصري باعجاب الجميع خاصة بعد عرض البريزنتيشن التي تظهر فيها الملاعب المستضيفة في مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأقيم اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية (انوكا) بحضور مصري قوي حيث مثل مصر رسميًا المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية.

كما حضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا ودكتور حسن مصطفى رئيس لجنة القيم بالانوكا والنائبة آية مدني عضو اللجنة الأولمبية الدولية.

كما تم خلال الاجتماع تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من قبل الانوكا لمجهوداته الكبيرة بدعم الدولة المصرية في استضافة العديد من البطولات الإفريقية وعلى رأسها تقديم مصر لملف استضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027.

ويشهد الاجتماع الذي يقام على هامش دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حضور 54 دولة ممثلين عن الدول الأفريقية برئاسة الجزائري مصطفى براف.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الملفات الهامة، على رأسها تنظيم دورة الألعاب الإفريقية المقرر إقامتها في مصر ودورة الألعاب الإفريقية للشباب الشاطئية المقررة في غينيا.

وحضر في منتصف الاجتماع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.