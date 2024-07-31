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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤولو فريق الكرة الأول بنادي إبسويتش تاون الإنجليزي، والصاعد حديثا إلى البريميرليج، تمديد عقد الدولي المصري سام مرسي، قائد الفريق.

وأوضح مسؤولو إبسويتش في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إن سام مرسي قائد الفريق، مدد عقده مع النادي حتى صيف عام 2026.

إبسويتش تاون يمدد عقد سام مرسي

وأشار البيان الرسمي لفريق إبسويتش إلى أن مرسي لعب دورا محوريا في عودة الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

يُذكر أن مرسي كان قد انضم إلى إبسويتش من ميدلسبره في أغسطس 2021، وشارك سام في 131 مباراة مع الفريق وسجل خلالها 10 أهداف.

