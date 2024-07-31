نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة الاتحاد السكندري وإنبي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سارى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به فريقه مباراة انبى المقرر لها فى الخامسة ونصف مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.



وجاء التشكيل كالآتى: .

حارس المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح، محمود شبانه، سيف تقا، كريم الديب.

خط الوسط: فرانك الآن، مورو ساليفو، عمر الوحش.

خط الهجوم : فان ديرك ، مابولولو ، محمود سطوحى.

وأعلن سيد ياسين المدير الفني لفريق انبى أيضاً عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به اللقاء .

وجاء التشكيل كالآتى:

حراسة المرمى: عبد الرحمن ياسر.

خط الدفاع: أحمد صبيحه ، أحمد كالوشا ، عبد الله عادل.

خط الوسط: على فوزى، مروان داوود ، مودى ناصر ، أحمد العجوز.

خط الهجوم: رفيق كابو ، أحمد نادر ، أحمد اوفا.

ويحتل فريق إنبى المركز التاسع برصيد 42 نقطة بينما يأتى الاتحاد السكندرى فى المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة.

