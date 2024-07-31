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أحمد جودة - القاهرة - أصبح نادي النصر السعودي في موقف محرج بعد إعلان رحيل المدافع الدولي عبد الله مادو، عن صفوف الفريق بشكل رسمي أمس الثلاثاء.

ونشر نادي النصر السعودي الإعلان الذي ودع من خلاله مادو، وعلق قائلًا: "ابن من أبناء أكاديمية النصر الأوفياء يودّعكم.. من البراعم بدأ.. وقائدًا للفريق الأول يختتم مشـواره".

النصر السعودي في موقف محرج بسبب لاعبه

وأحرج الإعلامي عبد العزيز السنيد نادي النصر السعودي بعد أن قام بالرد على التغريدة ونفى ما قاله العالمي بأن اللاعب من أبناء أكاديمة النادي، حيث قال: "عبدالله مادو كان لاعب درجة الناشئين في نادي المجزل بتمير ولم يلعب لفريق النصر أولًا، الحقيقة لا يمكن إخفاؤها".

وتابع: "عبدالله مادو سجلناه من حواري الرياض في نادي المجزل ناشئا وشارك معنا وتم بيعه على النصر بمبلغ 40 ألف ريال سعود عن طريق رئيس النادي وإداري الفئات السنية النصراوي بحضور والد اللاعب رحمة الله عليه".

جدير بالذكر أن إدارة نادي الاتفاق السعودي وقعت عقدًا مع عبدالله مادو، لتمثيل صفوف الفريق الأول، قادمًا من النصر لمدة أربعة مواسم بطلب من الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب الفريق.

