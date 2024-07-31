نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رابطة الأندية تعلن عقوبات المباريات المؤجلة من الجولة 19 بدوري nile في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات المباريات المؤجلة من الجولة 19 في بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا:

توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة 6 دقائق في بداية الشوط الثاني من المباراة مما أدى إلى تأخر بدء الشوط الثاني.

توقيع غرامة مالية على المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لما بدر منه في المؤتمر الصحفي.

إيقاف خالد عبدالنبي أحمد الجرحاوي المدير الإداري لنادي سيراميكا كليوباترا لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة عليه قيمتها 10 ألاف جنيه وذلك للطرد بعد المباراة للأعتراض على الحكم.

توقيع غرامة مالية على نادي سيراميكا كليوباترا قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب الأعتراض الجماعي من الجهاز الفني والإداري على حكم المباراة مما أدى إلى تعطيل المباراة.

توقيع غرامة مالية على نادي سيراميكا كليوباترا قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة 6 دقائق في بداية الشوط الثاني من المباراة مما أدى إلى تأخر بدء الشوط الثاني.

توقيع غرامة مالية على معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا وقيمتها 100 ألف جنيه وذلك للتحريض على سحب الفريق.