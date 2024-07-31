بيب جوارديولا يشيد بأداء برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن رؤيته الفنية لمباراة فريقه الاستعدادية مع البلوجرانا.

انتهت مباراة الفريقين بفوز برشلونة بركلات الترجيح، ضمن إطار استعدادات الفريقين الودية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاءت أهداف مانشستر سيتي عن طريق الشاب أوريلي، ثم عن طريق جاك جريليش، بينما جاءت أهداف برشلونة عن طريق الثنائي بابلو توري وباو فيكتور.

بيب يتحدث عن افكار فليك الجديدة

فال جوارديولا في تصريحات صحفية عقب المباراة “أُعجبت حقًا في بارسا فليك، اعرف ان الموسم طويل لكنني احببتهم.

أضاف: اعجبت بالأفكار الجديدة مثل اللعب التموضعي رائع والأجنحة تعمل كأجنحة والدخول إلى العمق واستغلال المساحات.