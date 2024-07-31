نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الحسيني يحصل على المركز الثاني ببطولة الجمهورية للسباحة البارالمبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل السباح محمد الحسينى عابر المانش على المركز الثانى والميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للسباحة البارالمبية في المياه المفتوحة والتى أقيمت في الإسكندرية بمقر الاتحاد المصري للغوص والانقاذ والسباحة مسافه 3 كيلو.

السباح المصرى محمد الحسينى دفعه حبه للسباحة وهو فى السادسة من عمره وحتى بلوغه سن الـ 17 سنة أن يدخل بطولات محلية ودولية ويحصل على ميداليات عديدة والمشاركة فى بطولة العالم بإيطاليا فى فلورنسا 2016.

كما شارك فى 3 بطولات دولية بالغردقة "مياه مفتوحة"، ورفع علم مصر فى افتتاح قناة السويس، وكان له احتكاكا بالمياه المفتوحة.

محمد الحسينى لم توقفه الإعاقة فى أن يصل إلى هذه المرحلة فى السباحة ويضيف تقديرا جديدا لمصر بعبوره بحر المانش، فهو يمثل رسالة للعالم والإنسانية.