نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عمر عصر يتأهل لربع نهائي تنس الطاولة بريمونتادا تاريخية أمام بطل كازاخستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن اللاعب المصري عمر عصر، نجم تنس الطاولة، اليوم الأربعاء، من التأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسات تنس الطاولة ضمن دورة الألعاب الأولمبية 2024، التي تقام حاليًا في فرنسا.

عمر عصر يتأهل لربع نهائي تنس الطاولة

وجاء تأهل عمر عصر لهذا الدور المتقدم في أولمبياد باريس بعد تحقيقه فوزًا هامًا على منافسه الكازاخستاني كريسمينكو في مباراة دور الـ 16 من منافسات تنس الطاولة لفردي الرجال.

ويُعد هذا الفوز إنجازًا ملحوظًا لعمر عصر، حيث تمكن من تحقيق "ريمونتادا" تاريخية بعدما كان متأخرًا بشوطين دون مقابل. لكن بعزيمة وإصرار، استطاع العودة في المباراة والفوز بأربعة أشواط متتالية، ليحسم تأهله للدور ربع النهائي بمستوى عالٍ من الأداء وبنتيجة 4-2.