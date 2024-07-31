الزمالك يعلن تجديد تعاقده مع هنا سند لاعبة فريق الكرة الطائرة "سيدات"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، تجديد التعاقد مع هنا سند، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء.

الزمالك يعلن تجديد تعاقده مع هنا سند

ووقعت هنا سند على عقود تجديدها لنادي الزمالك، خلال الجلسة التي جمعتها مع نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وتعد هنا سند من أهم عناصر فريق طائرة الزمالك "سيدات"، وسبق لها وأن حصلت على لقب أفضل صانعة ألعاب في بطولة إفريقيا 2023 التي أقيمت في تونس.

الجدير بالذكر، أن فريق سيدات الطائرة بنادي الزمالك، تُوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية.