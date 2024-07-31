نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات صفقات أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن أتلتيكو مدريد الإسباني كان نشطًا في سوق الانتقالات حتى الآن ولكن دون إتمام العديد من الصفقات ولكن بعد أن أغلقوا التعاقد مع روبن لو نورماند أثناء عطلة نهاية الأسبوع فهم على مقربة من صفقة أخرى.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن روبن لو نورماند كان حتى الآن الإضافة الوحيدة لكتيبة دييجو سيميوني الذي شهد بالفعل العديد من الراحلين.



وأكدت التقارير الصحفية أن أتلتيكو مدريد يقترب من إتمام صفقة أخرى مع ألكسندر سورلوث وهناك أخبار أخرى جيدة، حيث أحرزوا تقدمًا كبيرًا مع تشيلسي فيما يتعلق بكونور جالاجر.



وأوضحت التقارير الصحفية أن جالاجر نجم خط الوسط الإنجليزي يعتبر هدف رئيسي لمسئولي النادي ووفقًا لماتيو موريتو فإن الاتفاق على الصفقة قريبة للغاية بين أتلتيكو مدريد وتشيلسي.



وألمح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو بأن الصفقة ستُكلف ما بين 35 مليون و40 مليون يورو بما في ذلك الإضافات ويضغط أتلتيكو مدريد بقوة من أجل الموافقة على الشروط الشخصية للعقد مع جالاجر.