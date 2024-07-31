نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب إسبانيا لـ "دوت الخليج الرياضي": زيزو يستحق التواجد بأوروبا وهذه أسباب سقوط الماتادور أمام مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق دافيد جوردو مدرب مساعد منتخب إسبانيا الأولمبي السابق، ومدرب منتخب إسبانيا تحت 16 سنة الحالي على نتيجة مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب المصري في ختام دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية.

تصريحات دافيد جوردو

وقال دافيد جوردو مدرب منتخب إسبانيا تحت 16 سنة في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي معلقًا على هزيمة الإسبان أمام الفراعنة: "كانت لدينا خطة مباراة واضحة للغاية، وكنا بحاجة إلى استعادة اللاعبين بدنيًا لمباراة ربع النهائي واتبعنا الخطة".

وأكمل مدرب منتخب إسبانيا: "العار كان الأخطاء التي سمحت لمصر بتسجيل هدفين ولم ننجح أيضًا في استغلال فرص التسجيل التي أتيحت لنا".

مصر استغلت الفرصة

وتابع دافيد جوردو تصريحاته مشيدا بأداء المنتخب الوطني الأولمبي قائلًا: "المنتخب المصري الأولمبي كان بحاجة للفوز لضمان التأهل واستغلوا الفرصة بشكل جيد".

وعن توقعاته لمشوار المنتخب المصري في دورة الألعاب الأولمبية علق دافيد جوردو: "لا أحد يستطيع معرفة ما سيحدث، الأمر سيعتمد على صحة التفاصيل الفنية والتكتيكية والحالة البدنية التي سيكون عليها منتخب مصر خلال المسابقة".

وعن اللاعبين المصريين الذين يستحقوا التواجد في أوروبا أوضح مدرب المنتخب الإسباني: "أولئك الذين هم بالفعل في أوروبا وأخص بالذكر محمد النني. إنه لاعب كرة قدم عظيم".

وعن أداء أحمد السيد زيزو استرسل دافيد جوردو: "زيزو لاعب جيد جدًا، وقدم مباراة جيدة، على مستوى الفريق بأكمله. أعتقد أنه يتمتع بالمستوى المناسب للعب في أوروبا، دعونا نرى ما إذا كان أي فريق أوروبي يراهن عليه".

وأشاد مدرب المنتخب الإسباني بمستوى إبراهيم عادل معلقًا: "أمس كان دقيقًا للغاية في الهدف الأول واستغل خطأنا في الهدف الثاني".

واختتم دافيد جوردو تصريحاته مجيبًا على سؤال بشأن خليفة محمد صلاح من اللاعبين المتواجدين بالمنتخب الوطني الأولمبي بالقول: "لا أحب التفرد والحديث عن لاعب بعينه يكون خليفة لمحمد صلاح. القوة في المجموعة".