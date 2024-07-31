تفاصيل عرض برشلونة لضم كانسيلو من مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تفاصيل العرض الذي قدمه نادي برشلونة إلى مانشستر سيتي من أجل التعاقد مع اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تفاصيل عرض برشلونة لضم كانسيلو

كانسيلو لعب الموسم الماضي مع برشلونة على سبيل الإعارة من ناديه الإنجليزي لمدة موسم واحد فقط.

حسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، قدم برشلونة عرضًا يتضمن دفع 7 ملايين يورو مباشرةً، بالإضافة إلى 18 مليون يورو أخرى سيتم دفعها في العام المقبل للتعاقد مع كانسيلو. بينما يرغب مانشستر سيتي في بيع اللاعب بمبلغ إجمالي قدره 25 مليون يورو، وفقًا للتقارير الإنجليزية.

من المتوقع أن يتوصل الناديان إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبل كانسيلو في الفترة القليلة المقبلة، خاصة وأن اللاعب قد أعرب عن رغبته في العودة إلى برشلونة، وهو مستعد لتخفيض راتبه من أجل إكمال مسيرته الاحترافية في الدوري الإسباني.

كانسيلو شارك مع برشلونة في 42 مباراة خلال الموسم الماضي في جميع المسابقات، وسجل 4 أهداف وصنع 5 أخرى. الآن، يسعى اللاعب البرتغالي إلى الضغط على إدارة مانشستر سيتي لقبول عرض برشلونة والموافقة على بيعه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.