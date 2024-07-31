نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بوروسيا دورتموند يحسم موقفه من عرض يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ألقت تقارير صحفية إيطالية الضوء على موافقة الألماني كريم أديمي على صفقة مبدئية مع يوفنتوس الإيطالي وينتظر الآن تقدم المفاوضات مع بوروسيا دورتموند الألماني.



وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن يوفنتوس بدأ يتحرك للأمام في سوق الانتقالات بعد بيع دين هويسن إلى بورنموث وماتياس سولي إلى روما وهو على استعداد للهجوم الجاد على تيون كوبمينيرز نجم أتالانتا ويستهدف البيانكونيري أيضًا جان لير توديبو نجم دفاع نيس الفرنسي.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس لا يزال في المراحل المبكرة من مشروعه الجديد تحت قيادة تياجو موتا ولا يزال لديه مهام يجب حلها مثل مستقبل فيديريكو كييزا الذي قد ينتهي به الأمر بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يعمل الآن على التفاصيل النهائية للعقد بعد الاتفاق على صفقة مبدئية مع أديمي الذي أعطى الضوء الأخضر لعقد مدته خمس مواسم تبلغ قيمته 3 مليون ونصف المليون كراتب لكل موسم.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه بمجرد أن ينهي يوفنتوس بقية التفاصيل سيدخل في مفاوضات مع بروسيا دورتموند، حيث سيكون على استعداد لتقديم عرض تبلغ قيمته 35 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو كإضافات.