نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأكيدًا لانفراد دوت الخليج الرياضي.. الزمالك يُفاوض أشرف بن شرقي رسميًا بعد موافقة جوميز (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل مسؤولو الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية في مفاوضات رسمية مع المغربي أشرف بن شرقي جناح الريان القطري السابق؛ للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات رسمية بين الزمالك وأشرف بن شرقي

وكان موقع دوت الخليج الرياضي قد انفرد في 25 يوليو الجاري برغبة مسؤولي الزمالك الجادة في التعاقد مع أشرف بن شرقي ولكن بشرط موافقة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز على ضم اللاعب.

من جانبه كشف مصدر بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الرياضي" آخر تطورات ملف التعاقد مع أشرف بن شرقي في الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز رحب بفكرة التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي في الموسم الجديد لتدعيم مركز الجناح الأيسر.

وتابع المصدر أن موافقة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز تأتي في ظل قدرة المغربي أشرف بن شرقي على اللعب في أكثر من مركز من مراكز الهجوم.

واسترسل المصدر لافتًا إلى أن الكابتن حسين لبيب يتولى حاليًا ملف التفاوض مع المغربي أشرف بن شرقي لاسيّما بعد موافقة اللاعب على تقليل مطالبه المالية.

واختتم المصدر مشيرا إلى أن أشرف بن شرقي طلب الحصول على مليون دولار سنويًا من أجل إتمام تعاقده مع الزمالك بالإضافة إلى 500 ألف دولار مقدم تعاقد عند التوقيع.

وفي سياق آخر يستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.