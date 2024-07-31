نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بورتو على أعتاب يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن ارتباط البرازيلي جالينو نجم بورتو البرتغالي بالإنضمام إلى يوفنتوس الإيطالي في فترة الميركاتو الصيفي.



وأكد موقع A Bola البرتغالي أن يوفنتوس حصل على الموافقة الأولى من جالينو البالغ من العمر 26 عامًا والذي يلعب كجناح أيسر ونجح في فرض حضوره مع النادي البرتغالي في آخر موسمين.



وأوضح الموقع البرتغالي أن يوفنتوس أبدى استعداده لدفع 30 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات جالينو في فترة الانتقالات الصيفية.



وأشار الموقع البرتغالي إلى أن جالينو يمتلك في عقده مع بورتو شرط جزائي تبلغ قيمته 60 مليون يورو ولكن نظرًا للصعوبات التي يمر بها النادي البرتغالي فمن المحتمل أن يقبل ببيعه بمبلغ أقل.



وأفاد الموقع البرتغالي بأن بورتو سيُرحب بفكرة بيع جالينو حتى بأقل من نصف قيمة الشرط الجزائي في عقده ولا يتبقى سوى أن يتم يوفنتوس الرتوش النهائية في الصفقة.