نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يفوز على الدحيل القطري وديا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - فاز الهلال السعودي على الدحيل القطري (2-1) في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين ضمن معسكر الفريق الأزرق المقام في النمسا.



سجل الهدف الأول للهلال مصعب الجوير في الدقيقة السادسة من خلال كرة سددها من خارج حدود منطقة جزاء الدحيل.



وبحلول الدقيقة 45+3 أحرز محمد القحطاني الهدف الثاني للهلال عبر كرة يسارية سكنت شباك الفريق القطري.



وسجل هدف الدحيل ميشيل أولونجا في الدقيقة 52 بعد كرة إصطدم فيها لاعبا الهلال مع الحارس محمد العويس .



ويختتم الهلال معسكره المقام في النمسا بمواجهة أودينيزي الإيطالي يوم السبت المقبل.