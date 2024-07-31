نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصير نصير مزراوي مع بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية الضوء على اقتراب المغربي نصير مزراوي من بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية، حيث كشف مزراوي البالغ من العمر 26 عامًا عن رغبته في الإنضمام إلى مانشستر يونايتد.



وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بأخبار سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن نصير مزراوي مازال متواجد مع بايرن ميونخ ومن المقرر أن يسافر النادي البافاري إلى سيول من أجل خوض مباراة ودية قبل الموسم الجديد أمام توتنهام في الأسبوع الحالي، حيث من المتوقع أن يشارك مزراوي في المباراة.



وأوضح فابريزيو رومانو أنه ليس من المعتاد أن تمنح الأندية اللاعبين إجازة وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم ومن المؤكد أن يشارك مزراوي مع بايرن ميونخ في فترة ما قبل الموسم لا تغير أي شئ فيما يتعلق برحيله المحتمل إلى مانشستر يونايتد.



وأفاد فابريزو رومانو بأن نصير مزراوي أبلغ بايرن ميونخ برغبته وتم الاتفاق على الشروط الشخصية مع مانشستر يونايتد وهو منفتح لإعطاء الضوء الأخضر للتحرك ولكن جميع الأطراف تنتظر انضمام وان بيساكا إلى ويستهام يونايتد.



وأشار فابريزيو رومانو إلى أن الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد يرغب في المزيد من الإضافات لدفاعه في الشهر الأخير من فترة الميركاتو الصيفي مع استهداف مدافع مركزي آخر مع اهتمام بجاراد برانثويت وماتيس دي ليخت لكن مانشستر يونايتد يبحث بنشاط عن فيكتور ليندلوف أولًا.