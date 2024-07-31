الارشيف / الرياضة

منتخب اليد يفرط في فوز تاريخي على فرنسا بأولمبياد باريس

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب اليد يفرط في فوز تاريخي على فرنسا بأولمبياد باريس في المقال التالي


أحمد جودة - القاهرة - اقتنص منتخب فرنسا لكرة اليد التعادل من منتخب مصر بنتيجة 26-26،  ضمن منافسات المجموعة الرابعة بكرة اليد في أولمبياد باريس.

وكان منتخب مصر لكرة اليد قد حقق الفوز على نظيره منتخب المجر، بنتيجة 35-32، وذلك في أولى المباريات؛ التي أقيمت مساء السبت الماضي.

وسقط منتخب مصر في فخ الهزيمة بالمواجهة الثانية أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 27-30، في اللقاء الذي جمع بينهم مساء الإثنين، ضمن منافسات أولمبياد باريس.


ترتيب المجموعة الثانية لكرة اليد في الأولمبياد، كالتالي:

1- النرويج - 6 نقاط.

2- الدنمارك - 4 نقاط.

3- مصر - 3 نقاط.

4- المجر- نقطتان.

5- فرنسا - نقطة.

6- الأرجنتين - دون نقاط.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا