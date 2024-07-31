نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام البنك الأهلي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي أمام البنك في دوري نايل

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمود متولي، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، رضا سليم، مروان عطية، كريم نيدفيد، محمد عبد الله، أكرم توفيق، أحمد عبد القادر، إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود كهربا.

فيما تم استبعاد كلًا من:- محمد عبد المنعم، حمزة علاء، عمرو السولية، علي معلول، طاهر محمد، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مصطفى مخلوف، بيرسي تاو.