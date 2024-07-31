نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب سلاح السيف بعد تحقيق المركز السادس: لعبنا جيدا وليس للمدرب دخل في الخسارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر لاعبو المنتخب المصري لسلاح السيف عن حزنهم بتحقيق المركز السادس في منافسات الفرق بأولمبياد باريس.

وقال زياد السيسي: لقد بذلنا قصارى جهدنا ولعبنا المباريات بشكل جيد ولكن لم نوفق في مباراة فرنسا التي لعبناها أمام جمهور فرنسي يشجع بحماس جنوني في صالة كبرى مليئة عن اخرها ورغم اننا كنا قريبون من الفوز الا اننا لم نوفق وهذه هي مشيئة الله ولا يمكن أن نحمل أحد الخسارة.

وعن ما قيل عن أن مدرب المنتخب الفرنسي هو المدرب الخاص للاعبي المنتخب الفرنسي قال أدهم معتز: فينسيت انسيتيت من أفضل مدربي العالم وقد قاد الفريق منذ عدة أشهر للفوز على نفس هذا الفريق الفرنسي وبذل قصارى جهده مع المنتخب المصري من أجل الفوز وكان يقودنا خلال المباراة ويوجهنا بحماس شديد من اجل الفوز، وعن تدريبه للاعبي فرنسا فهذا أمر متعارف عليه في السلاح فنحن جميعا نتدرب في اكاديميات واندية خاصة.

وعن اختيار ترتيب اللاعبين في المباراة قال محمد عامر: ترتيب اللاعبين كان قرار جماعي وقد تحدثنا معا قبل المباراة واتخذنا هذا القرار.

وأضاف عامر أن المنتخب المصري لا يتدرب مع منتخب فرنسا، لقد خضنا معسكر في فرنسا منذ عدة أشهر ولكننا لم نتدرب معهم منذ ذلك الوقت خاصة بعد تأكيد مواجهتهم في أول مباراة بالأولمبياد.

فيما قال ياسين فوزي: أن المدرب الفرنسي كان يقود المباراة بحماس شديد وإنه استطاع خلال الفترة الماضية تحسين الأداء الفني لنا جميعا مما ادى إلى تحسين التصنيف الدولي للفريق.

الجدير بالذكر أن المدرب الفرنسي استطاع تحقيق طفرة مع منتخب سلاح السيف على مستوى الفردي والفرق والدليل النتايج التي تحققت مؤخرا وتصنيف اللاعبين الذي ارتفع حيث تملك مصر ثلاثة لاعبين ضمن أفضل ١٥ لاعب على العالم فيما أصبح تصنيف المنتخب المصري الخامس عالميا بعد أن كان في المركز ال 20.

وحقق منتخب مصر لسلاح السيف رجال المركز السادس في منافسات الفرق بأولمبياد باريس المقامة حتى 11 أغسطس المقبل.

وفاز منتخب مصر على منتخب كندا بنتيجة 45-41 قبل أن يخسر من إيطاليا بنتيجة 45-38 ليحقق المركز السادس.

وكان منتخب مصر بقيادة الثلاثي زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز قد خسر من منتخب فرنسا والبلد المستضيف بنتيجة 45-41 في ربع النهائي ليلعب على المراكز الترتيبة.

وكان لاعبو سلاح السيف قد حققو المركزين الرابع والخامس في منافسات الفردي من خلال زياد السيسي ومحمد عامر على الترتيب.

ويضم منتخب سلاح السيف اللاعبون: زياد السيسى، ومحمد عامر، وادهم معتز، وياسين فوزي تحت قيادة المدير الفني فينسيت انسيتيت.