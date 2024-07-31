نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة يتابع حادث غرق أحد الأشخاص داخل حمام سباحة بنادي الترسانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حادث غرق أحد الأشخاص داخل حمام سباحة بنادي الترسانة، ونقله إلى مستشفي إمبابة العام.



ووجه الدكتور أشرف صبحي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بمتابعة حالته أول بأول، ورفع تقرير تفصيلي للوزارة، لاتخاذ اللازم بشأن النادي، بعد التعرف علي اجراءات السلامة المتبعة والتأكد من تطبيق أكواد السلامة بحمام السباحة.



وتتابع الوزارة مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة حالة اللاعب أول بأول من خلال لجنة تم إرسالها للمستشفي، وفقًا لتعليمات وزير الشباب والرياضة.