نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة رئيس الإسماعيلي وسفير قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبل، السفير طارق الأنصاري، سفير دولة قطر في مصر، خلال الساعات الماضية، المهندس نصر أبو الحسن، رئيس النادي الإسماعيلي، لبحث سبل التعاون الرياضي بين البلدين.

وشهدت الجلسة التي جمعت الطرفين، محادثات مثمرة وبناءة حول سبل دعم وتعزيز مجالات التعاون الرياضي بين البلدين، بالإضافة إلى ترتيب عدة لقاءات بين بعض المؤسسات في قطر، ومسئولي النادي الإسماعيلي، على هامش مباراة الفريق مع السد القطري.

تأتي اللقاءات المنتظر بين مسئولي الإسماعيلي، والمؤسسات القطرية لبحث سبل التعاون بين تلك المؤسسات وقلعة الدراويش خلال المرحلة المقبلة، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النادي في مختلف الأنحاء.

وأهدى رئيس الإسماعيلي درع وقميص النادي، للسفير طارق الأنصاري، الذي استقبل أبو الحسن والوفد المرافق له، بحفاوة كبيرة معربا عن سعادته بتلك الزيارة.

ويستعد الإسماعيلي لملاقاة السد القطري، يوم 5 أغسطس المقبل، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن احتفالات قلعة الدراويش، بمرور 100 عام على إنشاء النادي.