نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير تكشف المباريات التي سيغيب عنها يورو بعد إصابته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن أبرز المباريات التي سيغيب عنها اللاعب ليني يورو، جوهرة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة مع الفريق بسبب إصابته.

وشهدت مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال التي لعبت صباح الأحد تعرض يورو لإصابة قوية في مشط القدم، والذي سيؤدي إلى غيابه فترة عن الملاعب حتى تعافيه مرة أخرى.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "دايلي ميل"، فمن المقرر غياب يورو عن مباراة مانشستر سيتي في الدرع الخيرية ومباريات كل من فولهام، برايتون، ليفربول، ساوثهامبتون، كريستال بالاس، توتنهام في الدوري الإنجليزي.

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد مع يورو قادم من صفوف نادي ليل الفرنسي بمبلغ 52 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن أرسنال فاز على مانشستر يونايتد في ليلة إصابة يورو بهدفين دون رد، في ظل التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد.