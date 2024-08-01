نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وزير الرياضة ينعي لاعب الملاكمة بنادي الترسانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نعي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وفاة اللاعب حمزة تامر أحد لاعبي فريق الملاكمة بنادي الترسانة، بعد تعرضه للغرق داخل حمام سباحة بنادي الترسانة، أثناء عملية الاستشفاء، ونقله إلى مستشفي إمبابة العام بعد محاولات لإنقاذه، ولكن وافقته المنية.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، بأنه تقرر غلق كامل لحمام السباحة بنادي الترسانة، وتحويل جميع المتسببين في الحادث إلي جهات التحقيق الرسمية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة إتخذت كافة الإجراءات القانونية والإدارية واجبة الإتباع، مؤكدًا أن الدكتور أشرف صبحي، قد وجه المعنيين بالوزارة بالمتابعة مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بمتابعة الإجراءات اللازمة مع أسرة اللاعب