ديالو يكشف عن جاهزيته للموسم الجديد ويعلق على وجود تين هاج في الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - علق عماد ديالو، جناح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على استعداداته لانطلاق الموسم الجديد خلال الفترة القادمة، وتطلع الفريق إلى تحقيق نتائج تليق به.

ديالو يكشف عن جاهزيته للموسم الجديد

وقد شهدت الفترة القليلة الماضية، إصابات متعددة أدت إلى غيابه عن ملاعب الشياطين الحمر ليعود من جديد بقوة في الموسم الجديد.

ووفقًا لما قاله ديالو خلال تصريحات أدلى بها إلى قناة مانشستر يونايتد الرسمية: "لدي استعداد كامل من أجل بدء الموسم الجديد، وكذلك كلي ثقة في نجاح المدرب".

وأوضح: "لم أقدم نتائج مرضية الموسم الماضي بسبب عدم اللعب بشكل كبير مع الفريق ولكن هذا الموسم سيكون موسمًا جيدًا للجميع وأنا متحمس للغاية لبدء الموسم".

وأتم نجم مانشستر يونايتد: "نمتلك فريق مميز جدًا والجميع متحمس للعب، هناك عدد مميز من اللاعبين الجيدين مثل أنتوني، سانشو، جارناتشو، راشفورد، لذا فإن القرار النهائي هو للمدرب الذي وسيكون قرار من يتواجد في الملعب بيد المدرب ونتطلع إلى تحقيق نتائج مميزة".