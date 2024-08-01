نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد يهزم مودرن سبورت بثلاثية في مباراة مثيرة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد على نظيره مودرن سبورت، بثلاثية مقابل هدفين، في المبارة التي اقيمت بين الفريقين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان هناك محاولات من قبل لاعبي الفريقين، للسيطرة على مجريات الشوط الأول والخروج بالعلامة الكاملة ولكن الحظ لم يحالف فريق مودرن سبورت، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب البدل من الضائع سجل شادي حسين لاعب زد هدف التقدم لفريقه.

وفي الشوط الثاني نجح لاعب فيوتشر ع. الوادي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة ال54، كما أحرز لاعب مودرن سبورت ارنولد ايباهدف التقدم في الدقيقة ال 59، ثم أحرز لاعب زد ليوناردو بارتولوميو هدف التعادل في الدقيقة ال 79.



وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب البدل من الضائع عاد لاعب زد ليوناردو من تسجيل هدف الفوز، لتصبح النتيجة فوز زد أف سي بثلاثية مقابل هدفين لمودرن سبورت.