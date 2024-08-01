نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وست هام يتوصل لاتفاق نهائي مع ليدز يونايتد لضم مهاجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعي وست هام الإنجليزي في إبرام العديد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الحالية، لتدعيم صفوفه بعناصر قادرة علي المنافسة قبل إنطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2024-2025.

ووفقًا لصحيفة سكاي سبورت، فإن وست هام نجح في الحصول علي خدمات المهاجم الهولندي كريسينسيو سامرفيل لاعب ليدز يونايتد خلال الميركاتو الحالي.

وأكدت الصحيفة أن الاتفاق تم بين الناديين علي أنتقال سامرفيل إلي صفوف وست هام بمقابل 25 مليون جنيه استرليني مع وجود بعض الإمتيازات.

وأفادت أن المهاجم الهولندي البالغ من العمر 22 عام، من المقرر أن يخضع للكشف الطبي خلال الأيام القادمة، تمهيدًا للإنضمام بشكل رسمي إلي صفوف المطارق.

الهولندي كريسينسيو سامرفيل ينتقل إلي صفوف وست هام

والجدير بالذكر أن كريسينسيو سامرفيل أنتقل إلي صفوف ليدز يونايتد قادمًا من من فينورد الهولندي عام 2020 في صفقة انتقال حر.

وشارك مع فريقه الموسم الماضي في 49 مباراة أحرز خلالهم 21 هدف، وصنع 10 تمريرات حاسمة.