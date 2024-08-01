نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة صلاح اليوم.. موعد مباراة ليفربول وآرسنال الودية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة المصري محمد صلاح في معرفة موعد مباراة ليفربول وآرسنال في اللقاء الذي سيجمع الفريقين صباح اليوم الخميس.

يلتقي الفريقان صباح اليوم الخميس الموافق الواحد من شهر أغسطس الجاري على ملعب "لينكون فاينانشال فيلد" في إطار لقاء ودي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ليفربول ضد آرسنال اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد آرسنال

سيتم نقل وإذاعة مباراة ليفربول ضد آرسنال صباح اليوم الخميس، عبر قناة الريدز الرسمية LFCTV، الناقل الحصري لهذا اللقاء الودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.