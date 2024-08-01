نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وميلان الودية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وديًا مع نظيره إي سي ميلان صباح اليوم الخميس الموافق الواحد من شهر أغسطس الجاري.

ويحتضن ملعب "سولدير فيلد"، هذه المواجهة الودية بين فريقي ريال مدريد الإسباني واي سي ميلان الإيطالي، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2024-2025.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ميلان

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد وإي سي ميلان اليوم الخميس في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الرابعة والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ميلان

تذاع مباراة ريال مدريد ضد ميلان صباح اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات الكويت الرياضية، الناقل الحصري لهذا اللقاء الودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعليق المعلق علي سعيد.