نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 1- 8- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس الجاري، مواجهات قوية في جميع البطولات، سواء المحلية أو العالمية، وتعد أبرزهم مباريات الدوري المصري الممتاز.

أبرز مباريات اليوم في الدوري المصري

الأهلي ضد البنك الأهلي، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة ON Time sports 1HD.

مباريات اليوم الودية

ريال مدريد ضد ميلان، الساعة الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة الكويت الرياضية.

مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس، الساعة الواحدة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة mbc masr.

أرسنال ضد ليفربول، الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ على القناة lfctv.

تشيلسي ضد كلوب أمريكا، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة الشارقة الرياضية.