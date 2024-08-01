موعد مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس الودية والقناة الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستريونايتد الإنجليزي مع نظيره فريق ريال بيتيس الإسباني اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس باستاد “سناب دراجون” في لقاء ودي بينهم ضمن معسكرهم التحضيري استعدادا للموسم الجديد من الدوريات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012