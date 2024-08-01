نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول، تشكيل فريقه أمام آرسنال في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين، فجر اليوم الخميس، ضمن استعداداتهما للموسم الرياضي المقبل 2024/25.

تواجد المصري الدولي محمد صلاح، ضمن تشكيل ليفربول الأساسي لخوض مباراة آرسنال الودية اليوم.

تشكيل ليفربول أمام آرسنال

وجاء تشكيل ليفربول أمام آرسنال، على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: تسيميكاس، فان دين بيرج، كوانساه، برادلي

خط الوسط: هارفي إليوت، سوبوسلاي، كورنتيس جونز

خط الهجوم: فابيو كارفاليو، ديوجو جوتا، محمد صلاح

وتقام مباراة ليفربول وآرسنال، على ملعب “لينكون فاينانشال فيلد”، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وآرسنال، في تمام الساعة الثانية والنصف صباح اليوم الخميس.