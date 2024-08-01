نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا لضم نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى محمد عبد المنعم المدافع الدولي، لاعب النادي الأهلي، عرضا جديدا للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل تلقي اللاعب مفاوضات من بعض الأندية الأوروبية للحصول على خدماته.

موقف الأهلي من رحيل منعم

وأكد سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس: "محمد عبد المنعم تلقى عرضًا من نادي نيس الفرنسي، مقابل 2 مليون دولار، وكولر رفض بشدة الاستغناء عن خدمات اللاعب".

وتابع: "عبدالمنعم لديه أولوية خاصة به وهو خوض تجربة الاحتراف الخارجي، وتوجد بعض البدائل المحلية لخلافته من محمد إسماعيل ومحمد العش نجمي زد".

وأوضح: "كولر يجهز مفاجأة كبرى في ملف اللاعبين الذين اقتربوا من الرحيل عن القلعة الحمراء هذا الصيف وتضم مجموعة كبيرة من النجوم".

وأشار: "لجنة التخطيط تحدثت مع كولر ليؤكد لهم أنه يعطي الفرصة لبعض الأسماء لتسويقهم قبل الرحيل أو الإعارة وليس الكل سوف يتم التراجع عن رحيلهم مثل بعض الأسماء".