نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم حسن يكشف مفاجأة حول علاقته بـ صلاح وطلب انضمامه للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم كبرى المفاجأت عن علاقته بقائد الفراعنة، محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعد انتشار شائعات حول وجود أزمة بين الطرفين.

إبراهيم حسن يتحدث عن علاقته مع صلاح

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم في تصريحات له مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت: "سنقوم ببدء المعسكر التجهيزي يوم ٢٥ من شهر أغسطس الجاري، خاصة وأن معظم اللاعبين سيكونوا قد حصلوا على راحة كبيرة من المباريات".

وتابع: "لا أعلم لماذا يتم تحديد مباراة، موعد كأس السوبر في يوم 7 أكتوبر والذي سيكون ضمن الأجندة الدولية، وكان الأنسب خوضها في الفترة من 1 إلى 4 ثم ينضموا إلى صفوف الفراعنة".

وواصل: "علاقتنا بصلاح مثل باقي المجموعة، علاقة جيدة وربطتنا به علاقة سابقة حين طلبنا منه الانضمام إلى نادي الزمالك، ولكن بعد التعامل معه عن قرب واحد من العقليات المختلفة والذكية".

وأشار: "يساعد جميع اللاعبين داخل الفريق ودائما يشارك زملاءه ويكون قريب منهم ويرحب دائما بكل عضو جديد حتر يدخل في الأجواء سريعا".

واختتم: "نتعامل معه وكأنه عضو من الجهاز الفني ونتشاور معه كثيرا لأنه لاعب ذكي ومميز".